MasterChef 2023: el asco de Germán Martitegui

La estudiante de 19 años no fue bendecida por la fortuna a la hora de preparar los ñoquis en homenaje a su bisabuela "la tata", ya que los tres jurados de MasterChef Argentina, y en especial Germán Martitegui, destrozaron las pastas desabridas que realizó la concursante. Ni siquiera la foto de su gato "Gordo" le trajo la suerte que tanto ansiaba.

"¿Como los hiciste?" la consultó Martitegui sobre la elaboracion de los ñoquis, entonces Delfi se sinceró y confesó "me olvide de ponerle los huevos a la masa" entonces, el primer jurado en probar el plato sentenció -sin disimular su cara de asco- "Es un puré con harina cruda".

Captura de pantalla 2023-03-30 a las 10.10.22.png La expresión de Delfina al recibir la devolución de Germán Martitegui

Fue entonces cuando Delfina Gayoso apostó toda su suerte a que la salsa salvara sus ñoquis del fracaso, pero Damián Betular le aclaró -en su devolución- que no era el caso "Todo lo que te puede salir mal de un plato de ñoquis con salsa de tomate está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa no es salsa y el crocante no es crocante. Hay mucho para recalcular".

"Delfi, te voy a dar una oportunidad. Podés retirar el nombre de "la tata" de este plato para que puedas honrarla como corresponde otro día" le aconsejó Germán Martitegui a la participante.

Donato de Santis, el tercer jurado en probar la preparación le recomendó Delfina "La preparación no honra para nada a tu bisabuela. Tenías más tiempo para hacer la salsa distinta, empezá a pensar como cocinera".