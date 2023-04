Masterchef 2023: el llanto de Delfina

Con la consigna de cocinar con sobras -al igual que sus compañeros- en 60 minutos, la preparación de la participante no conformó a los jurados y las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que fueron absolutamente rechazadas.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada” le dijo Germán Martitegui a Delfina Gayoso.

Pero el resto de los jurados tampoco estuvieron conformes con el plato presentado por la participante, Donato de Santis le habló de la falta de amor que tenía su preparación “Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso”.

Por su parte Martitegui volvió a la carga y cerró su comentario “Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá” le dijo a la concursante Delfina Gayoso.

En una mala noche Delfi no pudo evitar las lágrimas y se puso a llorar y explicó que iba a tomar nota de todo lo que le dijeron los jurados “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.