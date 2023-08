"MasterChef 2023": Estefanía es la segunda finalista

“Estoy muy contenta. Quería agarrar esto y lo tomo con mucho respeto. Nosotros tenemos 6 meses de estudio y hay gente que se prepara durante años. Es un privilegio y lo voy a tratar con mucho respeto” confesó Estefanía Herlein mientras sostenía la chaqueta de chef que le dio Damián Betular, y que solo pueden utilizar los finalistas del certamen.

Embed

“Es una final que va a ser hermosa porque la voy a compartir con un gran amigo” finalizó Estefy sobre la Gran Final que protagonizará junto con el periodista especializado en realeza Rodolfo Vera Calderón el próximo domingo 6 de agosto.

El bioquímico RodrigoSalcedo, el participante que fue superado en la semifinal por Estefanía Herlein, emocionó a todos en su despedida de "MasterChef 2023" al revelar lo mucho que sufrió antes de su ingreso a la competencia.

El jurado lo despidió con palabras muy afectivas, el primero en expresarse fue el jurado italiano Donato de Santis “Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu . Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”.

Embed

El último de los jurados en despedir al bioquímico Rodrigo Salcedo fue el chef Germán Martitegui “Desde aquel primer día que te vimos dije 'este pibe tiene algo particular'. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”.