"Masterchef 2023": entre lágrimas, Antonio López dejó el programa

En el tramo final del programa del domingo 21 de mayo, Antonio quedó junto a Silvana Díaz y Rodrigo Salcedo, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidió que quién debía abandonar el certamen fuera el joven estudiante de enfermería.

"Los sueños si uno trabaja duro lo puede lograr" dijo Antonio López entre lágrimas "No pude cumplir lo que todos esperaban, si hay otra oportunidad la voy aprovechar" prometió muy emocionado, el participante oriundo de Salta.

Con emoción la emoción a flor de piel, todos sus compañeros y el jurado del reality culinario lo despidieron con palabras muy dulces.

Donato de Santis fue el primero de los chefs en tomar la palabra de los jurados, y para alentarlo, le contó su experiencia en un certamen internacional en el que quedó segundo y que le sirvió para encarar su profesión de mejor manera "Se trata de estar a la altura. Tenés un camino muy llamativo, recién está comenzando" explicó.

Por su parte, Damian Betular expresó "Tenés algo maravilloso, estudio y ganas. Los sueños a veces no son tan directos pero con esas dos cosas que tenés vas a llegar muy lejos". Para mi es mucho mas alto el saldo positivo que te llevas de estas cocinas que llamarlo perder".

Por último, Germán Martitegui aseguró "Empezamos emocionados con esa humita maravillosa que trajiste de tu tierra, hiciste un gran esfuerzo, estudias muchísimo, muchas veces te vi cocinar con productos que no habías visto en tu vida y de todas maneras te las arreglaste" y aseguró "Vos ya triunfaste, tu vida ya cambió, así que, seguí adelante".

Antonio López

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando" dijo Antonio López en su reportaje final, antes de abandonar las cocinas de "MasterChef 2023".

Los participantes que continúan en la competencia culinaria de "MasterChef 2023" son: Aquiles González Sviatschi, Candelaria Sorini, Daniela Kompel, Juan Francisco Moro, María Sol Ferrero, Rodolfo Vera Calderón, Rodrigo Salcedo y Silvana Díaz.