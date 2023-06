"MasterChef 2023": se fue la bomba sexy

La trabajadora del Servicio Penitenciario Bonaerense era la cocinera con más medallas doradas del certamen -con tres- e incluso había ganado la inmunidad en la semana pasada. En esta nueva gala del domingo 11 de junio, Candelaria, que volvió a correr el riesgo de calzarse el delantal negro, quedó afuera con su plato de ñoquis de remolacha con zanahoria horneada y boniato frito.

Al momento de presentar su plato para la degustación de los jurados, Damián Betular le preguntó a Candelaria Sorini si alguna vez había hecho esa receta, y ante la respuesta negativa de la participante y el chef le marcó después que los ñoquis estaban duros “La salsa es crema y los ñoquis están duros. Cuando lo pruebo no me dice nada, le falta un poco de sazón, impacto, reforzar el ñoqui. Es un plato difícil” sostuvo el experto pastelero.

Por su parte, Donato de Santis también objeto la preparación de la participante penitenciaria “El tema con los ñoquis es particular, se hacen de diferente forma: sémola, pan. Vos lo hiciste con remolacha que es aguachento, y no solo absorbió harina, hay un sobreamasado que desarrolla una red de gluten que resulta en esto. La zanahoria es rica pero está ahogada en la salsa y no tiene presencia”.

El jurado Germán Martitegui fue contundente al dar su opinión sobre la preparación de la participante “Es el plato menos Candelaria de los últimos dos meses”.

El final

Candelaria Sorini con su controvertido plato de ñoquis de remolacha con zanahoria horneada y boniato frito y Aquiles González Sviatschi que había tenido un nuevo traspié con su plato de knishes, pasaron al frente por pedido de los jurados en la final de la Gala de Eliminación.

“Candelaria: unos ñoquis de remolacha duros y con exceso de harina, crema empalagosa y espesa. Falta de cumplimiento en la consigna porque la zanahoria estaba cortada muy chiquita, era casi inexistente. Es un plato difícil” le expresó Germán Martitegui a Candelaria, para luego continuar con el otro finalista “Aquiles: unos knishes difíciles de combinar. Frito poco crocante, zanahorias horneadas casi quemadas y un equilibrio en el plato existente”.

En el momento de la definición, el chef fue el responsable de dar a conocer la decisión de los jurados de "MasterChef 2023" “Quien abandona hoy las cocinas de MasterChef es… Candelaria”.

Luego de conocer la decisión de los chefs, Donato de Santis se dirigió Candelaria Sorini y le dijo “Shh, escuchá ese aplauso. Es tu hija que dice ‘mamá te amo, sos mi héroe’. Así que es para vos” generando las lágrimas de la participante eliminada. Para finalizar, el jurado italiano le dijo “No pierdas este camino y el entusiasmo. Llevate este lindo recuerdo como nos lo llevamos nosotros”.

Damián Betular también tuvo palabras sentidas para la concursante “Empezaste tímida con los sabores y tu personalidad. Fuiste construyendo algo hermoso hasta hoy, creí que ibas a llegar lejos pero un detalle te deja afuera. Nos cuesta tomar esta decisión y te queremos un montón”.

Cerrando la ronda de palabras de despedida, Germán Martitegui expresó “Tenés talento para combinar sabores, una conexión con un lado sensible. Las devoluciones más lindas que hemos dado fueron tuyas. Quedate con eso. Te deseo lo mejor con el corazón, te vamos a extrañar”.

Wanda Nara también lloró y le remarcó que la aprobación de su hija es -sin dudas- lo más importante “Que seas una mujer tan fuerte nos representa a todas las argentinas” aseguró la conductora de "MasterChef 2023".

“Mi hija es todo, es el motivo por el que todos los días me levanto y quiero darle algo más” fue la respuesta de Candelaria, llena de emoción.

“Estoy contenta de haber pasado por estas cocinas. Lo veía en la tele y me parecía tan lejano… llegué acá y lo sentí como una familia. Estoy feliz de que hayan probado mi comida. Me llevo las devoluciones lindas, todo lo que aprendí y un montón de amigos. Voy a seguir con la cocina porque es mi sueño” dijo Candelaria Sorini, antes de dejar su delantal negro sobre la mesada de las cocinas de "MasterChef 2023".