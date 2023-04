Candelaria Sorini, la bomba sexy de "MasterChef 2023"

La joven platense, de 25 años, vive en Berazategui, es madre de una niña y trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense. “Mi pasión más grande es la gastronomía en todas sus matices, amo comer, amo cocinar y es lo que más me gusta en el mundo” explicó Candelaria en su video de presentación en el certamen.

243308518_846129419436710_2862417192605941465_n.jpg

En su cuenta de Instagram, Candelaria Sorini recibe muchos elogios por su figura y su belleza, y hay muchos que le sugieren dedicarse al modelaje publicitario, pero ella asegura que sus sueños están concentrados en la cocina “Espero que me tengan en cuenta, realmente sería un sueño y espero que me abran las puertas para poder estudiar gastronomía que es algo que es costoso y en este momento de mi vida no es una prioridad pero es una materia pendiente”.

49933398_225734201648613_316237891666206187_n.jpg Candelaria Sorini mostrando su belleza en la playa

El reality que conduce Wanda Nara, con la participación como jurados de los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, le abrió la puerta a Candelaria Sorini luego de superar los diez mil inscriptos y la selección final entre los veinticuatro elegidos.

291833043_725070502082860_5466157895584203641_n.jpg Candelaria Sorini en la previa a la salida con amigas

Las fotos que la joven cocinera sube a su cuenta personal de Instagram reciben muchos elogios y sugerencias "Candelaria, vos tendrías que estar en las publicidades gigantes de ropa femenina" le sugirió una seguidora, ella les agradece a todos el cariño y se define como fanática de "dormir, comer rico y el stand up".

46966112_786968074995124_8073771953882339324_n.jpg

Una de las 16 seleccionadas para participar del reality de cocina de Telefe confiesa que estar en el concurso "Me pone muy feliz. Me ayuda mi hermana, compañero de trabajo y amigos, todos los que confiaron en mí. Detrás mío hay muchas manos", aseguró emocionada la agente penitenciaria,

94668718_2634948473450482_6181895576309210868_n.jpg Candelaria Sorini con algunas de sus compañeras del Servicio Penitenciario Bonaerense

Candelaria cuida personalmente el contenido de sus redes y en sus publicaciones se la puede ver junto a su hija, sus creaciones en la cocina y también las fotografías en las que modela su escultural cuerpo.

49660851_2012557325531746_1524478575595688241_n.jpg Candelaria Sorini mostrando su sensualidad al manejo de un cuatriciclo