Mica Viciconte, sexy en ropa interior

Esta vez, la ex “Combate” lució su figura con conjunto de ropa interior negro, que se llevó todas las miradas.

“Que tengan un hermoso martes”, escribió Mica Viciconte junto a las postales, donde luce su sensualidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte)

El posteo fue un éxito y orilló los 100 mil likes, al margen de un tendal de comentarios con muy buena onda.

“Para mi es martes pero si vos querés es sábado”, le escribió un seguidor en las redes.

“Hufff micaaa q buena estás x favor”, se lanzó otro, agregando emoticones de fuego a su comentario.

Al margen de sus posteos en Instagram, Mica Viciconte es parte del equipo de “Está en tus manos”, el ciclo de entretenimientos de las tardes de El Nueve.

El programa está conducido por Edith Hermida junto a un gran equipo que incluye a Claudio “El Turco” García.

Mica Viciconte irrumpió en los medios como participante de “Combate” y luego siguió en televisión en diversos ciclos, como “El Bailando” y “El Cantando”, y también hizo temporada teatral en Villa Carlos Paz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Está En Tus Manos (@estaentusmanosc9)

Por su parte, Fabián Cubero habló sobre la posibilidad de ser padre con Mica Viciconte en el futuro.

“Obviamente que es un tema que está hablado pero no por ahora. Me gustaría pero ahora no es el momento”, empezó diciendo el ex futbolista en diálogo con “El Run Run del Espectáculo” ante la pregunta del panelista, Juan Etchegoyen.

En ese sentido, profundizó: “A Mica la veo muy bien como madre, ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos. Uno de sus tantos trabajos”

Y agregó: “Pero no hay nada. Está charlado, es un proyecto a futuro, pero no ahora. Falta un poco”.