"Llegó de un entrenamiento tarde y estaba todo mal", empezó contando Mica en el programa. "Estábamos los dos en bolas y le agarró un calambre... nada lindo", anticipó sobre el accidentado desenlace.

Luego explicó que lo estiró y que Cubero decidió quedarse a dormir mientras que la participante de Masterchef Celebrity le decía que se tenía que ir. "Al otro día fue a mi cocina e hizo mate", finalizó el relato entre risas.

La decisión de mudarse juntos vino después y con una condición impuesta por la modelo. "A mi no me gusta vivir de arriba. Soy una mujer independiente y no me gusta que nadie me mantenga. Por más que él sea mi pareja, yo tengo laburo y tengo mis gastos", había explicado en el programa de Susana Giménez.

Y continuó: "Hicimos un acuerdo en el que, al lado de lo que pone él, es mínimo lo mío pero yo me siento bien, me siento cómoda y puedo invitar a mis amigos porque soy parte de ese departamento".