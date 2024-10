Michael Jackson era virgen a los 35 años

Lisa Marie, hija de Elvis Presley, y Jackson se conocieron cuando eran jóvenes y comenzaron una relación sentimental en 1994. De acuerdo con extractos de las memorias póstumas compartidos por la revista People, Jackson le contó a Lisa que, aparte de algunas experiencias con otras mujeres, todavía no había mantenido relaciones sexuales para las fechas en las que comenzaron a salir.

Michael Jackson y Presley.jpg Lisa Marie Presley y Michael Jackson

Madonna quiso acostarse con Michael Jackson

"Él me dijo que todavía era virgen. […] Creo que había besado a Tatum O'Neal y había tenido algo con Brooke Shields, que no había sido físico aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada", escribió la hija de Elvis Presley, a quien esta situación le "aterrorizaba" porque "no quería dar el paso equivocado".

Antes de que iniciaran su relación oficialmente, Presley estaba casada con su primer marido, Danny Keough, pero se divorció luego de que Jackson le declara su amor en Las Vegas. "Michael me dijo: 'No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos'".

Apenas unas semanas después de que finalizara su divorcio, la pareja se casó en mayo de 1994. Para aquel entonces, Jackson tenía 35 años, mientras que Presley tenía 25. Estuvieron un poco más de dos años casados, pero terminaron separándose en 1996.

Lisa Marie Presley murió en 2023 a los 54 años debido a complicaciones derivadas de una obstrucción del intestino delgado. Su hija, la actriz Riley Keough, logró completar el libro escuchando cintas que su madre había dejado.