Miley Cyrus afirmó que fue "perseguida por extraterrestres en un ovni"

"Fue toda una experiencia. Conducía por San Bernardino con un amigo y una especie de ovni me persiguió. Estoy bastante segura de lo que vi, pero también le compré marihuana a un tipo en una camioneta frente a una taquería, por lo que podría haber sido la marihuana", dijo Miley Cirus.

"Un ser sentado frente al objeto volador me miró e hicimos contacto visual, y creo que eso es lo que realmente me sacudió, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo".

La cantante continuó diciendo: "Era como una quitanieves voladora. Tenía un gran arado en la parte delantera y brillaba en amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de otros autos en la ruta y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real".