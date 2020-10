Mirá cuáles son las series más elegidas durante la cuarentena

Las series se convirtieron así en un fenómeno de la pandemia. Según datos de Flow, la plataforma digital que integra los mejores canales de televisión con contenidos On Demand, durante el tiempo de medidas sanitarias preventivas, del 20 de marzo al 1 de julio, la cantidad de contenidos vistos subió a 126 millones con un crecimiento del 35 por ciento comparado con el primer trimestre del año.

Traducido al lenguaje cotidiano, la gente se abocó a las series por tener más tiempo en casa y por la modificación de los horarios: al no tener que levantarnos para llevar a los chicos al colegio o para ir al trabajo en el caso de los que lo hacen desde sus casas, las trasnoches se alargaron y las series pasaron a ser sus mejores aliadas.

Además de los clásicos que nunca pasan de moda como The Walking Dead, Los Soprano, Homeland, Sex and the City, Game of Thrones o House of Cards, otros títulos como Poco Ortodoxa, Borgen, El Último Baile, Casi Feliz, Billions, Outlander, Ratched, Cobra Kai (Netflix); Perry Mason, I may Destroy you (HBO); The Boys y Hunter (Amazon); o Absentia (AXN), estuvieron en boca de los amantes de las series por ser las más vistas y aclamadas.

Poco Ortodoxa (germanoestadounidense) Netflix

La miniserie se estrenó el 26 de marzo, una semana después de declarada la cuarentena obligatoria en el país, y dio mucho que hablar en estos días de tanta incertidumbre y temor. Inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman titulada "Unorthodox: The scandalous rejection of my hasidic roots", narra la historia de una joven de 19 años -interpretada por Shira Haas-, que es presa de un matrimonio arreglado y que se escapa de la comunidad judía ultraortodoxa de Satmar, en Nueva York, para huir a Berlín, donde intenta comenzar una nueva vida. Con tan sólo cuatro episodios, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial.

The Last Dance (EE.UU.) ESPN-Netflix

Serie documental de temática deportiva basada en las temporadas 1997-98 de los Chicago Bulls de la NBA. Fue lanzada en abril de este año y cuenta con diez capítulos. La serie incluye imágenes inéditas de uno de los mejores equipos de básquet de todos los tiempos y se centra en Michael Jordan, su figura principal. Es una joyita por los testimonios que incluye.

The Boys (EE.UU.) Amazon Prime Video

Basada en un comic del mismo nombre, la trama muestra a unos superhéroes que no son lo que parecen, porque son corruptos y responden a los intereses de una multinacional para la cual trabajan. La segunda temporada se estrenó el 4 de setiembre en Amazon Prime Video y se convirtió en la serie más vista de la plataforma. Ya está confirmada su tercera temporada y un spin-off sobre la serie.

Billions (EE.UU.) Showtime-Netflix

Es uno de los hitos de la pandemia. Es una serie ambientada en el mundo de las finanzas que muestra hasta dónde puede llegar la ambición en cuestiones de dinero y poder. La historia se centra en el enfrentamiento de un fiscal federal, Chuck Rhoades (interpretado por Paul Giamatti, ganador de un Globo de Oro como mejor actor en “John Adams”) con el multimillonario y financista Bobby Axelrod (interpretado por Damian Lewis, también actor de “Homeland”), a quien quiere ver tras las rejas.

La historia es atrapante y adictiva, sostenida por un muy buen guión y unas impecables actuaciones. Aborda no sólo las especulaciones del mundo financiero sino también el controvertido accionar de una fiscalía. Tiene cinco temporadas, la última de ellas inconclusa porque debieron suspenderse las grabaciones a causa de la pandemia.

Hunters (EE.UU.) Amazon Prime Video

Esta serie, creada por David Weil y estrenada a principios de este año, narra la historia de un grupo de cazadores de nazis en la ciudad de Nueva York en los años ‘70. Uno de sus principales atractivos es la actuación de Al Pacino -que no trabajaba en una serie televisiva desde 2003- en el papel del líder de esa. Ya está confirmada una segunda temporada.

Outlander (británicoestadounidense) Starz-Netflix

Drama histórico basado en las novelas románticas de género fantástico de Outlander de Diana Gabaldon. Es una historia épica y romántica que se estrenó en agosto de 2014 y ya lleva cinco en su haber.

I may Destroy you (Gran Bretaña) BBC One-HBO

Comedia dramática escrita, producida y protagonizada por Michaela Coel sobre una joven llamada Anabella. Basada en hechos que le sucedieron en la vida real a Coel, la serie trata el tema del abuso sexual desde una perspectiva inteligente y sin clichés. Se estrenó en junio de este año y consta de 12 episodios de media hora cada uno.

Casi Feliz (Argentina) Netflix

Comedia dramática que se estrenó el 1 de mayo de 2020 en Netflix, protagonizada y escrita por Sebastián Wainraich, con dirección de Hernán Guerschuny (“El crítico”). También actúan Natalie Pérez, el querido y recordado Hugo Arana, Pilar Gamboa, Julieta Díaz, Juan Minujín, Carla Peterson, Adrián Suar, Adriana Aizemberg, Peto Menahem y Santiago Korovsky.

Wainraich es un conductor de radio que intenta rearmar su vida. Está narrada desde el humor pero con profundidad, un combo perfecto para que, a días de su estreno en Netflix, se convirtiera en un fenómeno de audiencia.

Ratched (EE.UU.) Netflix

Thriller psicológico que se centra en la vida de la enfermera Mildred Ratched (Sarah Paulson) que comienza a trabajar en un hospital psiquiátrico luego del violento asesinato de cuatro sacerdotes. Se trata de una precuela del film Atrapado sin salida (1975).

Aterradora, siniestra y sugestiva, Ratched atrapa desde que aparece en la historia. Estrenada el 18 de setiembre, la serie rápidamente se convirtió en la más vista de la plataforma.

Perry Mason (EE.UU.) HBO

La serie, estrenada el 22 de junio, sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense: Perry Mason, basado en las novelas policiales de Erle Stanley Gardner.

En esta oportunidad, no es un abogado sino un detective privado de la ciudad de Los Ángeles de los años ‘30. Se destaca la interpretación de Matthew Rhys (The American). A pocas semanas de su estreno, la serie se convirtió en una de las más vistas de HBO. Ya se anunció una segunda temporada.

Cobra Kai (EE.UU.) YouTube Red – Netflix

Se trata de una secuela de Karate Kid (1984) que cuenta con los mismos actores: Johnny Lawrence y Daniel LaRusso interpretando a los mismos personajes, William Zabka y Ralph Maccio, respectivamente, treinta y seis años después.

La serie se estrenó en 2018 en YouTube Red pero Netflix la lanzó este año, convirtiéndose en un fenómeno casi de culto. Por ahora se pueden ver dos temporadas, pero ya se anunciaron dos temporadas más. La tercera se estrenará el 8 de enero de 2021.

Absentia (EE.UU.) AXN – Flow

Thriller sobre la agente del FBI, Emily Byrne (Stana Katic). Es una historia atrapante filmada en Sofía, Bulgaria. Tiene tres temporadas.