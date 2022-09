Mirtha le preguntó a Santi Maratea por su vida amorosa y su respuesta la descolocó

Mirtha recibió al influencer en la segunda emisión de su programa y agradeció poder conocerlo finalmente. “Sos amoroso y lindo”, le dijo Mirtha y cuando Maratea le contó que tiene 30 años, le señaló “No parecés”.

Santi Maratea con Mirtha Legrand, amor a primera vista: "¡Sos amoroso, lindo sos!"

Luego la conductora le preguntó si está casado o en pareja y el influencer la descolocó: “Noooo. Estoy muy lejos de casarme. No sé si algún día me casaré. No sueño con eso”.

“No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor. Pero si tuviera pareja, no proyecto para ese lado. Siento que es muy caro hacer la fiesta”, explicó.

Rápida de reflejos, Mirtha Legrand respondió: “Pero con la plata que juntás… ¿Cómo hacés para juntar tanta plata?”.

“Depende de la causa. Creo que, en un punto, el que junta la plata es la causa. El secreto de las colectas es que la plata va a donde tiene que ir”, agregó Santi Maratea.

Un influencer con gran convocatoria

El influencer y youtiber Santi Maratea se caracteriza por encarar campañas solidarias desde sus redes sociales con un enorme éxito. En una de esas acciones, destinada a solventar los gastos derivados de los incendios en Corrientes, en menos de tres días recaudó 200 millones de pesos.

También pudo conseguir dos millones de dólares para comprar el medicamente más caro del mundo destinado a una niña que lo necesitaba con urgencia.