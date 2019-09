“¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo la conductora de programas de chimentos. “¿Vamos a seguir contando con vos en el 2020, no?”.

“No sé, no estoy decidida”, fue la inesperada respuesta de Mirtha, que sorprendió al resto de los invitados. Al parecer, Roccasalvo tenía un dato o su instinto periodístico la empujó a hacer una pregunta que generará miles de comentarios y especulaciones.

“Hace mucho que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires”, explicó la conductora de los almuerzos para sorprender a muchos.

Mirtha aclaró que su decisión no tiene que ver con su estado de salud. "Salió en un revista, pero es mentira. Estoy fantástico, me siento re bien", aseguró Legrand para desestimar hipótesis que puedan generar preocupación.