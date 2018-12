Mirtha Legrand repasó los mejores momentos del año y no pudo contener las lágrimas

"Fue un muy lindo cierre. Me emociona muchísimo todo. 50 años, toda una vida”, le dijo a los invitados del día y agregó: “Este ha sido un lindo almuerzo y un buen final para este año. Me tengo que reponer. No falté ni un día, como Sarmiento. En la vida hay que tener salud primero, ponerle pasión en todo lo que se hace. A veces me sale bien o a veces fallo, pero la pasión la pongo en todo. Como siempre les digo la vida es corta y vale la pena ser vivida. Que tengan un feliz año. Los espero el 5 enero desde Mar del Plata".

Si bien la diva de la televisión argentina se toma un breve descanso, vuelve, como dijo, el 5 de enero, aunque con el ciclo nocturno “La noche de Mirtha”.

Betiana Blum pasó un incómodo momento este mediodía en la última mesa del año de Mirtha Legrand cuando una tos insistente se apoderó de su garganta.

"Tosé tranquila, tomá un poquito”, le dijo "La Chiqui! al advertir que no podía recuperarse. Mientras otro de los invitados seguía hablando, se mostró a Blum secándose las lágrimas y mirando a uno de los camarógrafos como buscando ayuda para poder salir de la situación.