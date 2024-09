Mirtha Legrand reveló cómo nació su frase más famosa

Durante su programa, Legrand sorprendió a todos al contar cómo nació el célebre latiguillo, dando a conocer un inesperado aporte de José María Listorti.

La revelación ocurrió en el contexto de una charla con Marta González, quien compartió el set con Abel Pintos, Pía Shaw y Betiana Blum. Mientras se discutía la obra de teatro 'Madre hay una sola', en la que González participa junto a Lorena Paola, la actriz mencionó cómo se cita la famosa frase de Legrand: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan”.

mirtha-legrand-revelo-en-su-programa-el-origen-de-6XZHGESETBAQVO6DHU4CDHBYFI.jpeg

Ante la sorpresa de la audiencia, Mirtha Legrand explicó que la parte final de la frase, “te contratan”, fue una adición suya. “Lo de contratan lo agregué yo, es mi cosecha”, confesó, causando asombro entre los presentes, incluyendo a la propia Marta González. La actriz expresó su sorpresa al descubrir que el resto de la frase también era original de Legrand.

Abel Pintos, intrigado, preguntó si la frase completa era creación de Mirtha. La respuesta de la conductora fue afirmativa: “Sí. Sólo fue saliendo”. Aunque más tarde, Legrand recordó que la última parte, “te contratan”, le fue sugerida por José María Listorti. “Me tendría que cobrar por eso. Lo digo despacito, porque él me dijo un día ‘yo tendría que cobrar por esto’”, relató Legrand entre risas.

La famosa frase de Mirtha no sólo es conocida en la Argentina: en 2017, el famoso latiguillo llegó a los subtes de Londres. La cuenta oficial de Twitter de la Oval Station -la estación de subte de Kennington- publicó el 15 de octubre de ese año una imagen con “pensamiento del día” y, para sorpresa de muchos, se trataba de las palabras de la Chiqui. En sus almuerzos, Legrand se hizo eco de la pintoresca noticia y le agradeció al periodista Pablo M. Shiff, responsable de la iniciativa.

Mirtha Legrand recordó a Selva Alemán

La conductora dedicó un emotivo homenaje a la actriz Selva Alemán, que falleció esta semana a causa de un paro cardiorrespiratorio. Conmovida, Legrand compartió recuerdos y anécdotas sobre su relación con Alemán, destacando la dedicación y el cariño que siempre la caracterizaron.

“No podemos dejar de recordar a Selva, que se nos fue y es una pena enorme. No era íntima, pero sí salíamos a comer”, expresó Legrand durante el programa. La conductora también mencionó la relación de más de 50 años que Alemán mantuvo con su esposo, el actor Arturo Puig: “Ella lo cuidaba de una manera… Creo que hasta le cortaba la carne. Era un ser adorable”.

La actriz Marta González, invitada al programa, se unió al tributo, recordando su profunda amistad con Alemán: “Yo fui amiga de ella desde los 14 años. Hablábamos todos los días, nos veíamos, nos mandábamos mensajitos… Éramos muy unidas. A Arturo también, lo conozco desde muy chico”.

videoplayback (1).mp4

Pía Shaw, también presente en la mesa, añadió: “Cuando pasan estas noticias, el amor con el que hablan los medios y los actores es lindo reconocerlo, por su familia”.

Al cerrar el homenaje, Mirtha Legrand compartió una emotiva conversación que tuvo con Arturo Puig: “Anoche me llamó Arturo. Me dijo que es terrible ahora subir al dormitorio. Me imagino. Me contó que, cuando iban en la ambulancia, el médico le pidió al chofer que pusieran las sirenas porque se había agravado el cuadro”.

Para finalizar, Legrand propuso un brindis tanto en honor a Selva Alemán como a Arturo Puig, en un gesto de respeto y cariño hacia su colega y amigo.