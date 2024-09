La reacción de Lorena Paola al ser vinculada con Alberto Fernández

Tras los vídeos donde apareció Tamara Petinatto, ahora se conocieron otras mujeres con las que Fernández habría tenido relaciones directas. En las últimas horas, el nombre que resonó en el mundo del espectáculo fue el de la actriz Lorena Paola.

Ante el crecimiento de las versiones que la vinculan con Alberto Fernández, fue consultada por el medio LAM: "Hay rumores de que nuestra querida Lorena Paola tuvo una historia con Alberto. Lorena Paola, panelista de El run run del Espectáculo ", esbozó el conductor Ángel De Brito.

“No tengo un vínculo directo. Un vínculo específico, así, de amistad... No. Sí de haberlo conocido”, expresó en un móvil de LAM.

Ante la insistencia de la periodista, la actriz sumó: “Vínculo específico, de amistad y eso no, pero sí de haberlo conocido”. Al ser consultada por un vínculo amoroso, Lorena Paola contestó: "¿Sentimental?... muchas gracias, nos vemos".

Luego de este encuentro, la panelista del programa El Run Run del Espectáculo hizo un breve descargo por la “malinterpretación” de su respuesta sobre su vínculo con Fernández.

lorenapaola.webp Lorena Paola salió al cruce de las versiones sobre su vínculo con Alberto Fernández.

“Yo estaba entrando muy tarde a mi programa de Radio Sónica que sale los martes de 20 a 21, Cortita y al pie, y me sorprendieron las cámaras preguntándome. Después analizaron en el piso la reacción mía, porque todos son psicólogos”, se quejó y agregó: “Yo reaccioné descolocadamente, porque vino la pregunta de la nada y encima estaba por salir al aire, me descolocó. Yo soy muy respetuosa y aclaré que no podía mucho tiempo y cuando me preguntan esto de la nada... Yo digo, ¿cómo reaccionarías vos? No entendía que estaba pasando. Y después, cuando me empieza a preguntar, dije: ‘Chau chicos, no llego’, esa fue la salida”.

E ironizó: “Todos ‘mean’ agua bendita ahora, son todos primos de leche... Déjense de joder. A usted que está en la casa señora, que le hacen creer que son todos santos, son todos primos de leche”.

“No entendí lo que estaba pasando y esa fue mi reacción. Igual entiendo que después en el piso que tienen que rellenar. No fui ni soy amante de Alberto Fernández, yo no visité la quinta de Olivos ni la Casa de Gobierno. Entiendo que es pintoresco mi nombre, pero me sobrepasa esto de tirar nombres y ensuciar. No me parece serio que lo haya tirado un programa así. Estoy indignada. Inclusive en pandemia, mientras muchos iban y venían, yo había quedado varada en San Luis”, sentenció la actriz en su descargo en televisión.