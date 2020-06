"Me parece una persona desagradecida. Pero no importa, no es que me tenga que agradecer nada, No me gusta su esencia, me parece oscurito", manifestó con Marcelo Polino en el programa radial Polino Auténtico.

En medio de la conversación entre ambos se metió Yanina Latorre, quien le consultó si lo que tenía era "odio". Sin embargo, la One aclaró, punzante: "No, tampoco estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida, nada más. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada".

"No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí, cuando nadie lo quería a él. Él entro al canal gracias a mí", concluyó así una nota que seguramente va a abrir mucha polémica. ¿Qué pasará?