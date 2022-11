Multitudinario show de Ciro y Los Persas para celebrar la victoria argentina

El festejo se llevó a cabo en un escenario ubicado sobre la costa del Golfo Pérsico, próximo a la exclusiva zona de La Perla en Doha. Se llama Qatara y es una buena muestra del lujo que rodea estas playas: tanto el escenario como las gradas del anfiteatro están engalanadas con un impecable mármol blanco.

El recinto, con una capacidad aproximada de 5.000 personas, fue construido en 2008 bajo el concepto de un teatro griego clásico pero con características islámicas tradicionales.

En un Anfiteatro lleno de celeste y blanco, el cantante repasó los hits tanto de su carrera solista como de Los Piojos. El show arrancó con "Antes y Después" y luego continuó alternando sus canciones propias entre los himnos indelebles de la banda que marcó una generación rollinga: no hubo nadie en la audiencia que no cantara "Desde lejos no se ve", "Canción de cuna", "Verano del 92" y "Tan Solo".

Con emociones a flor de piel no podía faltar el homenaje a Diego Maradona. Justo después de cantar el himno, llegó el turno de cantar "Maradó" y las pantallas se pusieron a tono con el recuerdo del 10 mostrando sus mejores jugadas.

Para aquellos que se lo perdieron, se volverá a transmitir en la TV Pública hoy de 19:30 a 21hs, en una emisión especial.

El concierto, además de ser un punto de encuentro entre argentinos, fue hecho con fines solidarios: todo lo recaudado se donará a la organización humanitaria Open Arms, dedicada a "proteger la vida de los más vulnerables en situación de emergencia en mar y tierra".