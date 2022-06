Murió la cantante Julee Cruise, que puso voz al icónico tema de Twin Peaks

"Ella dejó este reino a su manera. Sin arrepentimientos. Ella está en paz", indicó Grinnan.

"Puse su canción 'Roam' mientras se iba. Ahora vagará para siempre. Descansa en paz, mi amor", concluyó.

image.png Julee Cruise, cantante que puso voz al tema musical de la mítica serie "Twin Peaks"

Cruise colaboró con el compositor Angelo Badalamenti y el director de cine David Lynch. Durante su carrera, la artista estadounidense grabó cuatro álbumes, aunque debe su fama principalmente a la canción "Falling", el tema musical de la serie "Twin Peaks".

El tema "Falling" alcanzó el puesto número 7 en los rankings musicales del Reino Unido y 11 de Estados Unidos en 1990. En total, a lo largo de su carrera editó cuatro discos: "Floating into the Night (1989)", "The Voice of Love (1993)", "The Art of Being a Girl (2002)" y "My Secret Life (2011)".

También tuvo una participación en la película que se publicó posterior al estreno de la serie ("Twin Peaks: Fire Walk With Me") y en la tercera temporada, estrenada en 2017 en una plataforma de streaming, a 27 años de la publicación del primer capítulo en la televisión abierta que fue titulada "Twin Peaks: The Return".

En 2018, la cantante reveló que sufría lupus sistémico. "El dolor es tan fuerte que lloro", confesó. "Apenas puedo caminar. Y ahora es difícil estar de pie", declaró entonces.