“Con el corazón roto y muy tristes anunciamos la muerte de nuestra mamá... la extrañamos y la amamos, y sabemos que su legado vivirá para siempre”, escribieron en la cuenta de Instagram de la actriz sus hijas Wynter y Raine, al dar a conocer la noticia.

Kitaen, oriunda de San Diego, alcanzó la fama en los 80 cuando se convirtió en el rostro de los discos de la banda Ratt, con su presencia en las portadas de Out of the Cellar, y del homónimo Ratt. En ese momento, la modelo estaba en pareja con el guitarrista de la banda, Robbin Crosby.

Luego de participar del video de la banda “Back for More”, Kitaen integró diversos clips del grupo Whitesnake, como “Here I Go Again,” “Still of the Night,” “Is This Love” y “The Deeper the Love”. En ese período, la actriz se enamoró del vocalista y fundador del grupo, David Coverdale, con quien se casó en 1989. Sin embargo, el matrimonio fue breve. En 1991 firmaron los papeles de divorcio.

Previamente, Kitaen había vivido su momento de gloria en el cine cuando encarnó en 1984 a la novia de Tom Hanks en la exitosa comedia "Despedida de soltero".

A pesar de que luego participó en otros filmes, su imagen quedaría ligada para siempre a esa cinta y a los mencionados videoclips, lo que la convirtieron en uno de los máximos sex symbols "rockeros" de aquellos años.

Las últimas apariciones públicas de la actriz habían sido en reality shows como "The Surreal Life", "Celebrities Rehab", en donde habló sobre su adicción a las drogas, y en "Botched", en el que se sometió a cirugías plásticas.