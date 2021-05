El actor estuvo luchando el último tiempo contra un cáncer de próstata.

"Mi padre hermoso, fuerte y amoroso partió a su próxima aventura", escribió Kelly a manera de tributo en su página de Facebook.

Wright había tenido una exitosa carrera en los escenarios desde su debut en la producción "Jesucristo Superstar", en 1971, y tuvo un papel principal en "Pippin" en 1982, en Broadway.

En 1997 se destacó por su actuación en el papel de Mufasa en la adaptación teatral para Broadway de "The Lion King".

Su interpretación en "La Sirenita" de la canción "Under the Sea", del compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman, ganó un Oscar y la canción "Kiss the Girl" obtuvo otra postulación.

Sebastián el Cangrejo

En la película de Disney, Sebastián es un cangrejo en la corte del rey Tritón y su tarea es la composición de melodías para espectáculos musicales.

Aunque en el guion original y para adecuarse a la composición musical, Sebastián debía tener un acento jamaiquino, Wright le dio las entonaciones ya que, aprendió de sus amigos oriundos de Trinidad y Tobago.

"La Sirenita" tuvo gran éxito de taquilla en todo el mundo y dio lugar a una serie de televisión en la cual Wright siguió dándole voz al cangrejo caribeño.