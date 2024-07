Murió Shelley Duvall, la actriz de "El Resplandor"

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera y amiga nos ha dejado. Ha sufrido demasiado últimamente, ahora es libre. Vuela alto, hermosa Shelley”, dijo Gilroy a la prensa.

Duvall era conocida por trabajar con el director Altman, quien la eligió para Brewster McCloud como su primer papel en la pantalla. Luego apareció en sus películas McCabe & Mrs. Miller y Thieves Like Us antes de formar parte del elenco de Nashville en 1975. También actuó en Dos extraños amantes de Woody Allen, Popeye de Robert Altman, y la comedia Roxanne con Steve Martin.

Trabajar en El Resplandor: maltratos, problemas de salud mental y frustración constante

La intérprete confesó en una entrevista que tuvo lugar en 2016 que la filmación fue un infierno para ella y para el resto de sus compañeros. “Había un gran elenco. Todos eran personas maravillosamente divertidas… pero luego estaba Stanley Kubrick, el director de esta obra maestra icónica. Todo lo que diré es que, si el realizador no hubiera hecho lo que hizo, con tanta fuerza y crueldad, no habría obtenido el mismo resultado en la cinta”, reveló.

Dentro de las cosas que Kubrick le hizo a Duvall fue pedirle al equipo que la ignoraran cada vez que pudieran para generar en ella un sentimiento real de soledad, aislamiento y miedo.

Otra de las estrategias que utilizó el director fue no avisarle sobre lo que iba a suceder en las escenas, tal como sucedió en el caso de la escena del bate de béisbol: se trata del momento en el que Nicholson la acecha, pidiéndole el bate, mientras ella intenta escapar. Su cara de susto es completamente real y fue obligada a repetir la escena 127 veces, por lo que terminó deshidratada de tanto llorar.

Las consecuencias del maltrato laboral llegaron bastante rápido: empezó a perder el pelo por el estrés. Además, confesó que Stanley nunca le dijo algo bueno a ella para animarla, tampoco le agradeció ni la alentó. “Él me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar”, cerró la actriz al respecto.