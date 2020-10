Natalia Oreiro sorprendió a todos en el Cantando 2020

Jey Mammon y Carla del Huerto decidieron homenajear a Oreiro en la gala y se llevaron los elogios de todo el jurado en especial por la sorpresiva aparición y participación de la homenajeada, Natalia Oreiro.

“Para toda la diversidad LGTB, ella es una embajadora. En Rusia, dónde ser diverso o diversa es un delito y está penado, ella va y clava los colores. Eso es tener ovarios y por eso yo la amo”, explicó Jey Mammon, haciendo referencia al por qué de la elección del homenaje.

La presentación contó con los temas más recordados de la cantante: “me muero de amor”, “que sí, que si” y “que digan lo que quieran” tema con el cual realizó la aparición la homenajeada.

“Estoy muy contenta. Es súper fuerte salir de casa y venir a un lugar tan alegre, con tanto brillo”, agradeció Oreiro luego de la performance.

La jurado que se mostró más emocionada fue Karina La Princesita, en especial, luego de las palabras de Oreiro hacia ella haciendo referencia a la cumbia. “A mi Karina me encanta y no solamente me gusta ella, me gusta ella personalmente, me gustan sus canciones, su forma de interpretar”, apuntó Natalia Oreiro.

Karina La Princesita, entre lágrimas explicó: “Siento mucha admiración (…) Me parece que, más allá de ser una gran artista internacional, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Encima no cantó, solamente vino. Y con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera, muy cálida. Se merece la admiración y el respeto de todos nosotros”.

Por su parte, Nacha Guevara dijo: "Sos una persona muy generosa y una inmensa profesional. Tenés una carrera que siempre he observado, porque tenés una capacidad que pocas personas tienen de ser creativa y ser empresaria al mismo tiempo. Bravo”.