Nazarena Vélez celebró su primer mes en el gimnasio

En su cuenta oficial de Instagram, la panelista de LAM compartió imágenes de su rutina de entrenamiento, empilchada para la ocasión.

“Hoy cumplo 1 mes. Sumando hábitos saludables y haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito. No se nota pero se siente. ¿Qué haces por vos?”, escribió.

Como era de prever, recibió miles de likes de comentarios por doquier con buena onda por haberse puesto las pilas en el gym.

“Vamoooos hermosa que se puede, los hábitos que se repiten una y otra vez son los que largan resultados, piensa siempre en lo que vas a conseguir, no en lo que dejas!!!! DISCIPLINA!!!!! No hay otra!”, le comentó Catherine Fulop.

“Hermosa”, agregó su hija Barbie Vélez con varios emoticones, a modo de felicitación.

Mientras que Santiago Caamaño agregó: “Hermosa Te Amo”.

Barbie Vélez y la maternidad

Luego de convertirse en madre por primera vez, Barbie Vélez contó los cambios que enfrentó su matrimonio con Lucas Rodríguez. La pareja se casó en septiembre de 2021 y un año y medio después se convirtieron en padres de Salvador.

En un evento, la actriz aprovechó para hablar con la prensa y reveló cómo lleva la maternidad. “Tu prioridad pasa a ser tu bebé. De repente, tenés menos tiempo, bastante menos tiempo porque todo es tu bebé”, confesó Barbie.

Pese al poco tiempo, aseguró que están muy contentos con su bebé. “La verdad es que estamos los dos tan embobados y felices con Salvador, que está todo perfecto”, expresó.

Además, habló sobre el rol importante que cumple Nazarena Vélez y su suegra para ayudarlos con Salvador. “¿En quién vas a confiar más que en las abuelas?”, señaló y añadió: “Las abuelas de Salvi lo aman con todo su corazón, tanto la mamá de Lucas como mi mamá, y son de una ayuda enorme. Así que nosotros estamos felices de que nos acompañen”.

Barbie también se refirió al momento del parto. “Te juro que fue ‘mejor imposible’. ¿Viste cuando es todo hermoso? Todo hermoso, desde los doctores que nos acompañaron, enfermeras, parteras. Absolutamente todo fue un placer. Nos sentimos muy acompañados, muy cuidados y fue precioso”, aseguró.

De esta manera, la mamá de Barbie Vélez aprovechó para dejar un mensaje positivo en sus redes sociales sobre la importancia de entrenar de manera regular para obtener múltiples beneficios para su cuerpo y mente. Los médicos recomiendan realizar cualquier tipo de ejercicio ya que libera endorfinas, neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y reducen el estrés.