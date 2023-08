Nazarena Vélez dio detalles del encuentro que tuvo con Luis Miguel

"No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta", comentó a relatar la vedette por LAM.

Nazarena agregó que ese encuentro se dio hace 25 años cuando se organizó una comida en un hotel "y el necesitaba cinco o seis chicas diosas" del momento.

"Y dije que sí", sostuvo la madre de Barbie Vélez.

"Era post show y él nos invitaba a comer. Creo que después las que quisieran podían quedarse, pero yo iba en modo fan. Me ofreció quedarme, pero fui en modo fan, no le dí", dijo Naza.

“Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan, hoy sabés cómo le dio", bromeó la vedette.

La actriz tildó a Luis Miguel como un hombre "caballero y respetuoso" y aseguró que las demás chicas que compartieron con ella la cena junto al artista, "competían" para ver quien se quedaba a pasar la noche en el hotel.

Andrea Estévez recordó su relación con Luis Miguel: "En la cama es un..."

La modelo Andrea Estévez sorprendió al dar detalles de lo que fue su relación con el cantante mexicano entre 2011 y 2013.

“No había un compromiso ni habíamos hablado de un noviazgo, pero sí nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco”, comenzó diciendo la modelo en dialogo con LAM.

"Yo estaba en la fila 10 y, de golpe, me viene a buscar la seguridad y me pasaron adelante de la valla", continuó contando y agregó: "¡Yo no lo podía creer! Estaba con una amiga y el hombre me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo. Yo dije: ‘¡Esto es mentira!’ Pero se lo di, obviamente, por si había una mínima chance de que fuera cierto".

"Yo sentía mucha emoción, porque aparte yo soy fan de toda la vida. Desde que tenía 7 años que lo seguía. He llegado a correr una ambulancia donde él se escondía para salir del Luna Park cuando tenía 12, 13 o 14 años. ¡Imagínense de golpe ser invitada a una cena y todo lo que vino después", expresó.