laurita-fernandez-2jpg.jpeg Nicolás Cabré y Laurita Fernández

El actor estuvo de novio con Sabrina Carballo, Celeste Cid, Agustina Cherri, Flor Torrente, Soledad Fandiño, Eugenia Tobal, la China Suárez (con quien tuvo a Rufina, su única hija hasta el momento), Sofía “Pelusita” Savoy, Ailén Bechara, Josefina Silveyra, yla última en la lista, hasta el momento, es Laurita Fernández.

Con la bailarina y actriz se conocieron en la obra de teatro Sugar donde compartían escenario. Estuvieron saliendo un tiempo y hasta se animaron a la convivencia. Luego de varias idas y vueltas finalmente la relación terminó y Cabré confesó como se siente.

“La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, dijo. Además, agregó que para él cuando algo se termina “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”.

En este sentido, el actor confesó que la ruptura con la conductora le duele, pero entiende que es un proceso por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, siguió.

JUSOO6YXX5EZ5ATQAATAVCLB6A.webp Nicolás Cabré en "no es tan tarde"

“La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, dijo y cerró con una frase que se podría adjudicar a su presente “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Laurita Fernández, en cambio suele expresar más como se siente y hace una semana señaló: “Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí... Estoy bien, bueno, atravesando un momento, pero muy bien”.