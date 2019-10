Nicole Kidman: "Soy tímida y me cuesta relacionarme"

DIARIO POPULAR la entrevistó en el Fairmont Royal York Hotel durante el Toronto Film Festival.

Después de haber visto ‘El jilguero’ (The Goldfinch), ¿cuál es su relación con la pintura?

NK: He crecido con el arte como parte de mi vida. Mi madre pinta, yo no puedo pintar pero siempre me llevaban a las galerías y también me llevaron a la Opera, estaba rodeada de todas las formas del arte desde muy temprana edad. Creo que todo quedó impreso dentro mío y probablemente me dio el amor por todo eso. Pero cuando fui una adolescente, lo primero que hice fue subirme a un avión e ir a Italia. Así pude conocer la Capilla Sixtina, descubrir a los viejos maestros y seguir por toda Europa y enamorarme por poder ver en persona todas esas cosas. En la actualidad en este verano, fuimos al Louvre y mis chicos vieron la Mona Lisa.

¿ Les gustó a sus hijos?

NK: Si. Les gustó. Caminamos a través del todo Louvre y me preguntaron el porque de todas esas estatuas de gente desnudas (y riéndose,) porque esa es la naturaleza de un chico de 8 años que dijo no quiero ver eso. (risas). Lentamente se quedaron hipnotizados e impresionados por la belleza de algunas de esas extraordinarias pinturas y esculturas.

¿Cómo se siente cuando se ve en la pantalla haciendo una versión de una mujer mucho mayor que usted?

NK: Algunas veces veo a mi madre (risas) y particularmente en este film. Soy tan parecida a ella en la parte donde aparezco de más edad. En realidad me sorprendí agradablemente. Me encantó que me dieron esa oportunidad, y pienso que Sarah Paulson diría lo mismo, pero John Crowley (el director) originalmente no pensaba en una Sarah envejecida, y de pronto cambió de opinión y la vimos de mas edad. Es una gran actriz.

Usted ha trabajado con famosos directores y artistas. ¿Tiene algunas preferencias?

NK: Hay muchos. El listado es muy largo lo cual es bueno, y habrá siempre gente nueva que viene y con quien quiero ser dirigida. Por ejemplo por Lulu Wang. Me gustaría ser dirigida por Steven Spielberg. Me gustaria ser dirigida por Marty (Scorsese) y tambien por el director aleman Haneke.

¿Intento alguna vez ponerse en contacto con ellos? ¿Por cartas?

NK: Bueno, por naturaleza soy introvertida, así que me cuesta un poco relacionarme. Pero debido a ciertos eventos importantes como los Golden Globe y allí me presentaran a alguien y a la vez, éste hará lo mismo con otra gente importante. Es increíble que esas cosas resultan o son creativas y vienen flores o invitaciones.