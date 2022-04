Nicole Neumann escribió un mensaje provocador desde Milán

Mientras ultimaba los detalles para su viaje a Europa, el piloto tuvo un accidente durante una carrera de Turismo Carretera en La Pampa y la modelo viajó de inmediato para acompañarlo. El deportista no tuvo lesiones graves y recibió el alta horas después.

Ya de regreso en Buenos Aires, la pareja terminó de preparar todo y Nicole se despidió de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, quienes quedaron al cuidado de su padre Fabián Cubero.

Las niñas están en época de clases y además estarán presentes para el nacimiento de Luca, el hijo del ex futbolista con Mica Viciconte, quien tiene fecha de parto para los primeros días de mayo.

Desde Milán, Neumann compartió con sus seguidores una seria de imágenes junto a su novio y además de contar como están viviendo las vacaciones, apuntó contra quienes la critican.

"Estos fueron mis Días de Domingo a martes!! Mi vida es una montaña rusa constante, si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta por un rato, amo que así sea!!! Pase de un susto extremo a la paz y alegría de acompañar y cuidar a quien amo, de sentir que tiene su propio ángel que lo cuida….. a vivir otra aventura increíble en el viejo continente!!", comenzó escribiendo la modelo.

"Me voy a dar el lujo de repetir la gran frase “La P… que vale la pena estar vivo“ !!!! Ama como si fuera el último día, abrazá y decile cuanto querés a cada uno que hace mas feliz tu vida!!!!! #lavidaeshoy y para mí, acompañar en sus sueños a quienes quiero, es cumplir un sueño también!!", continuó.

Para finalizar el posteo, Nicole redactó un provocador mensaje: "(Y si , las chicas están en colegio y con el padre, si no estarían diciendo, como ha pasado, “esas nenas no van al colegio”?! Y en la fecha de Junio mas para vacaciones de invierno vendrán con nosotros como ya esta estipulado, ok? Besis a los “planteadores seriales “ de haga lo que haga y como lo haga sin saber que esta todo perfectamente calculado!!! Escorpio amores".