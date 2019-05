Nicole Neumann irrita a sus compañeras por "determinados privilegios"

No hay una que pueda defender a la infartante modelo. Ni Agustina Kämpfer, ni Sandra Borghi, ni Andrea Campbell, ni la menos mediática Mariel Di Lenarda. Para colmo, dicen que dicen que el conductor, Joaquín "Pollo" Alvarez quiere y no logra que reine la paz entre mujeres de carácter fuerte.

El primer enojo que no había trascendido a los medios, quedó sólo en la interna sobre el faltazo del viernes 10 de mayo pasado. Ella explicó que ya lo tenía conversado con la productora Kuarzo. Pero en el ciclo cayó muy mal porque no sería su primera ausencia.

El segundo tema que está a punto de explotar en los medios es que Neumann pidió exclusividad a la hora de tener camarines y maquilladora exclusiva, mientras el resto debe conformarse con un camarín y una maquilladora para todas.

Algunas de las compañeras le recriminaron la actitud a Nicole, pero ella parece que ni se inmutó porque en su fuero íntimo asegura que los reclamos de sus otras compañeras los tiene que resolver la producción. Pero lo comentarios ya comenzaron a circular, aunque por lo bajo: "No tiene empatía por el otro, parece que tenemos lepra, no se nos acerca", dicen sus compañeras. "Lo peor es que encima cree que es el centro del mundo y que nosotros vivimos hablando de ella", agregan en off.

Por si fuera poco el escándalo puede salpicar también al Pollo Alvarez que por ahora no quiere dar respuesta alguna para no encender la mecha, según se comenta en la web Telebajocero.com: "Alguna de las panelistas en conflicto con Nicole habría hablado ya con el Pollo Álvarez sobre el conflicto que mantienen con la modelo, y según palabras de una de las integrantes del panel, ‘El Pollo se hace el líder espiritual, buena onda, pero no hizo nada para que el grupo esté mejor’".Las mujeres del panel, sienten que "Nicole tiene coronita".