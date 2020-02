Nicole Neumann sigue en pie de guerra con Poroto Cubero

La modelo considera que es momento de llegar a un acuerdo con su ex para anular la medida cautelar que le impide a ella sola mostrar a sus hijas en redes sociales

Nicole Neumann no consigue tener paz: la relación con Fabián Cubero se vuelve cada vez más tensa. Tal es así que ayer la modelo se refirió a la medida cautelar que le impide mostrar los rostros de sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5) en las redes sociales, luego de que un seguidor le dijera que le "parece estúpido que no puedas mostrar a tus hijas cuando el padre las muestra" y ella respondió contundente que propone desde "hace meses" quitar la medida pero que "debe ser a voluntad de las dos partes; con la mía sola, no se puede".