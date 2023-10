Noelia Marzol recordó el duro momento que atravesó con su hijo Donatello

Durante la charla con Fer Dente, la bailarina y conductora reveló que vivió diversas emociones al recordar una situación compleja.

Esto ocurrió cuando tomó asiento en el icónico banquito al concluir la sección ‘Disco de tu vida’. Entre las melodías seleccionadas por ella estuvo “Motivos” de Abel Pintos, y no pudo evitar emocionarse al compartir la razón detrás de esta elección.

“A nosotros lo que pasó con Donatello es que cuando nació estuvo mucho tiempo internado. Nunca ahondé en lo que le pasó, pero estuvo grave. Vino la jefa de Neo y me dijo: ‘Bueno ahora que Dios nos ayude’”, contó sobre lo ocurrido con su primer hijo.

Además, Marzol contó: “Esa frase fue para mí algo que ya no tenía solución por parte de los médicos. En ese momento no pensé en Dios porque soy atea, pero sí creí en mi hijo y confié en él. Yo sabía que él iba a estar bien”. Luego se emocionó hasta las lágrimas al referirse al tema de Abel Pintos: “En ‘Motivos’ hay una frase que dice ‘confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar’”.

Finalmente, se abrió sobre la relación con su padre e indicó que no siempre fue sencilla. “Con él tuve un vínculo difícil, no del todo cómodo… Sobre todo cuando arranqué a estudiar algo artístico. Me llevó años que él lo pudiera entender, recién cuando conoció a Ramiro y tuve a mi primer hijo limamos asperezas. Lo extrañé un montón”, finalizó la bailarina.

image.png Noelia Marzol, en familia.

Noelia Marzol defendió a Sofía Clerici tras sus fotos con Martín Insaurralde

Noelia Marzol se indignó al leer en redes sociales las críticas hacia Sofía Clerici luego de que se develara su romance con Martín Insaurralde y aparecieran las imágenes sobre su viaje en yate por Marbella y su vida de lujos junto al político.

“Trola, groncha, puta, gato, topo…¡guau! Para mí es una mujer con unos ovarios gigantes, que por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban para otro lado”, comenzó la actriz y bailarina.

Luego puso el foco en el hombre: “¿La atacan y la menosprecian? Rarísimo el enfoque ¿Sinceramente piensan que ella carece de discreción? El corrupto es Insaurralde y la señorita no merece el agravio”.

“Y si. Ovarios gigantes. Sabía lo que hacía publicándolo, lo que se generaría. Y sí, es discreta. Si eso es lo único que vinimos, lo es. Putearla a ella no cambia el asco de este señor”, continuó Marzol.

Tras estos comentarios, comenzó a recibir insultos en las redes: “Relájense los fanáticos y trolls. No opine desde lo político. Sea del partido que sea mi postura es la misma. Ocúpense mejor del debate de hoy. Me voy a tomar sol. Besos y buen domingo”.

Por su parte, Sofía Clerici se ocupó de aclarar que las carteras y joyas las había comprado ella y que el yate era de un amigo de su hermana. “Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá. Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”, explicó.