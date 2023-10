Moria Casán le repondió a Susana Giménez

En el programa del martes 10 de octubre, durante la extensa entrevista que la "Su" le brindó al conductor de "LAM", la conductora se refirió a la actual relación que tiene con "La One".

Por ese motivo, Santiago Sposatto, el cronista estrella del programa de espectáculos de América fue a buscar la palabra de la jurado del "Bailando 2023" que -como siempre- habló sin pelos en la lengua.

“No le pego a ella, tenemos ironías. Nos llevamos divino, fuimos compañeras durante los años 80, me enseñó a jugar al "jodete", tengo la mejor con Susana” aclaró Moria Casán, despejando cualquier tipo de dudas. “Lo que tiene ella es un humor con el que nunca se quiere enterar de algo que está muy al borde. Además del humor y la ironía, yo manejo el sarcasmo” agregó, marcando la diferencia entre una y otra.

"La One" remarcó que no tiene ningún problema con la "Su" “Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Puede ser que a mí me agarran esos arranques de pronto, que hablo de las personas con un tono irónico y a las personas muchas veces no le llega" y como para aclarar más la situación, explicó "Pero es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que manejo una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más "anaftalinada", más diva de teléfono blanco... Creo que Mirtha (por Legrand) maneja mejor el humor que ella” fue la comparación que hizo Moria.

Para dar por terminado el tema, Moria Casán ratificó “No me molesta nada de lo que opine Susana sobre la Argentina, pero le debe doler el país. Y ojalá que le vaya divino con su obra” y mirando a cámara y le dejó un divertido mensaje a su amiga “Te deseo lo mejor, Su. Besito, besito, besito. A ver cuando tengas algún chongo y ahí nos juntamos”.