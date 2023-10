América caliente: Flor de la V contra Ángel de Brito

Todo comenzó cuando la conductora de "Intrusos" comentó -durante la venta de su nota a la "Su"- que la diva de los teléfonos "habló con todos los medios, hizo todas las notas grabadas, no dio una sola nota en vivo, ni una, todas grabadas, y después se fue a comer, porque a las ocho tenia una comida en la casa".

No conforme con lo dicho, Flor de la V fue por más y aclaró: "Ocho y cinco de la noche, ya estaba en su casa comiendo en su casa, disfrutando y hablando de todo..."

Las palabras de la conductora de "Intrusos" (América TV) no pasaron desapercibidas por Ángel de Brito y sus seguidores, que a través de las redes sociales le respondieron los comentarios de la actriz.

Entre los tuits con más repercusión del conductor de "LAM" se destacaron dos en los que el periodista expresó: "Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la V" y "LAM va en vivo todos los días, en le conductor no falta cuando se enoja con Tauro (Marcela)".

La respuesta de Ángel

Como era de esperar, la respuesta de Ángel de Brito no se hizo esperar y en su programa de la noche del miércoles 10 le contestó a Florencia de la V, y aprovechó para exponer algunas actitudes anteriores de la conductora "Intrusos" que no la dejaron bien parada y la trató de "mala compañera" y "mala leche".

"Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera. Sube un poquito, ya se la cree, y empieza a tener este tipo de actitudes”, comenzó su descargo el conductor de "LAM".

“Yo no tengo ningún problema con ella, como no tengo ningún problema con los Socios del Espectáculo, con Pallares (por Adrián), con Lussich (por Rodrigo), que siempre los chicaneó, con Roccasalvo (por Susana), no hay ningún problema. Cuando estás en el código, está bien. Cuando haces estas cosas de mala compañera y de mala leche, no está bien”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque el tema derivó en otras actitudes de la conductora de "Intrusos".

“Después es la primera que llama a los gerentes para quejarse por cosas que decimos acá. Una vez, Flor De La V, en este canal, pidió censurar una nota que le habíamos hecho a otro periodista que decía que era una mala compañera. Y el canal decidió que la nota no salga al aire” recordó el conductor.

Y luego, mirando a cámara, la desafió: “Mañana, si querés, amplialo, Flor”.

Para duplicar la apuesta, De Brito reveló que la conductora de Intrusos “hace poco lo llamó a Tinelli para decirle ¿por qué le dan todo a LAM?"

Fue en ese momento en el que Nazarena Vélez recordó: “A Gerardo Sofovich le hacía lo mismo, por eso la detesto”.