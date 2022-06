Noelia Marzol será madre por segunda vez

En ese sentido, la bailarina diálogo con LAM al respecto de la noticia. "Todavía no sabemos cómo se enteró Ángel de Brito, porque yo me hice el test y creo que él se enteró al mismo tiempo. Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina", aseveró.

En cuanto a como está llevando a cabo este segundo embarazo, Marzol señaló: "Estoy pésimo. Me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero esta vez me está pegando bastante para atrás".

"Ya cumplí los 3 meses, así que de a poco voy mejorando. Me siento con muchas náuseas, me agarran palpitaciones y tengo cansancio, no me puedo levantar de la cama", agregó.

Y concluyó, entre risas, señalando que le "dan mucho asco los olores. De hecho, ya pedimos delivery porque no quiero que cocine nadie en casa. Y antojos tuve, pero son pésimos como ensalada de repollo colorado".