Tan mal y enojada quedó la periodista de Animales Sueltos que tiró en el Twitter con toda la bronca que "las redes dicen que fue amante de un dictador" a lo que la diva le contestó por misma vía: "Fui amante por unas horas de un presidente de otro país que era democrático. Mis amantes, maridos, gatos, los conoce todo el mundo. Manguela pinchada porque hace 50 años que estoy en el medio y los periodistas han sido mis analistas".

Todo indica que la cosa fue tan grave que habrían intervenido las autoridades de América para que bajen el poder de fuego de los dos lados. Moria, conductora de Incorrectas a las 17.15, ayer nada dijo de este enfrentamiento.

Por su parte Romina Manguel integra desde hace dos años en el panel de Animales Sueltos, a las 23.15, y ayer también dio por terminada la violenta discusión que mantuvieron las dos en el ciclo que conduce Luis Novaresio. Solo agradeció el apoyo del colectivo Periodistas Femeninas en Twitter.

Novaresio, azorado por la interrupción de la diva cuando Manguel contaba la situación de acoso que padeció con un alto funcionario de este gobierno, luego logró poner un límite cuando se trenzaron las mujeres.

Ayer Moria cuando abrió su programa Incorrectas no dijo palabra al respecto. Raro, porque la diva suele subirse al ring con quién sea. Contrastante fue la actitud de la conductora en horas del mediodía, donde explotó en las redes sociales: "Que te sigan protegiendo y te cuiden tus #ANIMALES en el momento que apareces #ModoMute y todo arreglado jaaa #FANTINO pone vaginas please, no una pussy!".

ADEMÁS:

En Debo Decir, Manguel intentó contar su caso, pero Moria se interpuso de un modo muy brusco y dijo sin filtro lo que piensa aludiendo al nombre del ciclo "Debo Decir": "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no acto fallido".

Manguel reaccionó en un tono firme: "Cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a estos casos. Yo estoy contando una situación muy violenta, incómoda para cualquier mujer. Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés idea de lo que estás haciendo. Es revictimizar a la víctima".

Ayer Manguel dijo: "Estoy bien. Sólo otra agresión machista está vez de por parte de una señora que insiste en poner en duda las denuncias de acoso porque su fuente son las redes. Que se yo, las redes dicen que fue amante de un dictador. Va a haber más de estos malos momentos. Y los vamos a pasar", remató.