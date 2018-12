En el caso de Manguel, ella contó que hace unos tres meses, fue invitado al ciclo Animales Sueltos, un hombre de unos 38 o 39 años que la acosó sexualmente en el pasado. A pesar de que todos sus compañeros intentaron sonsacarle el nombre del acusado, ella se negó rotundamente.

Sin embargo, este jueves, el “locutor militante” Javier Vicente aseguró saber “de muy buena fuente” que el supuesto acosador de Manguel no sería otro que Guido Sandleris, el presidente del Banco Central.

"Nosotros tenemos el dato, nosotros sabemos de quien se trata, de muy buena fuente. Esto está más allá del alineamiento político, es una cuestión de humanidad, una cuestión de personas. El hecho de quien es esta persona es importante que nosotros lo sepamos, porque además es alguien que hoy está tomando decisiones que involucran de los argentinos y que involucran al presente de hambre", aseguró Vicente en su ciclo de Radio Caput.

"Romina Manguel fue acosada por Guido Sandleris, el presidente del Banco Central. Ella no lo quiere decir porque sabe que es un golpe político fuerte para el gobierno al cual ella pertenece, porque tiene un contrato con Radio Nacional y además se siente afín ideológicamente pero eso no quita que una persona de este gobierno no haya cometido un delito de abuso, de acoso, es importante que se diga quien es. Esperemos que Romina Manguel lo haga público en las próximas horas, porque sería importante que se haga público ", agregó.

No fue Vicente el único en hacer mención a este importante funcionario, ya Alfredo Leuco había señalado el miércoles en su ciclo “Le doy mi Palabra” (Radio Mitre) que Sandleris había aceptado ser el autor de los mensajes de texto que enojaron a la periodista, y que se los había enviado en el marco de una relación amorosa que habrían mantenido en el pasado.

“Romina Manguel no quiso dar nombres, dijo que no estaba en condiciones de dar nombres, pero el nombre no sólo ya ha trascendido, es un alto funcionario del gobierno de Macri. Un hombre que es la piedra de toque de la política económica para mantener el dólar. Estoy hablando de Guido Sandleris”, dijo Leuco, que además justificó su decisión de hacerlo público, a pesar de la negativa de Manguel.

“Lo estoy contando porque el Gobierno ya tiene esta información y va a actuar enseguida sobre este tema. ¿Qué dice Romina Manguel o por lo menos que ha trascendido que el Gobierno cree? Romina tiene en su celular una cantidad de chats con Guido Sandleris, donde él le plantea cosas muy íntimas. Yo creo, groseras. ‘Te voy a hacer tal cosa…’ o ‘Vení te voy a hacer tal otra’ y ese tipo de cuestiones, que es uno de los elementos que hay. Cuando se enteraron en el Gobierno Nacional, imagínense que estamos hablando del presidente del Banco Central, lo convocaron a Sandleris para que diera algún tipo de información”, relató el periodista.

“Sandleris dijo que los Whatsapp eran ciertos porque salía con Romina Manguel. Que los dos estaban separados y bueno, que era una relación de pareja, aunque no haya durado mucho. Y sí, muchas parejas en los Whatsapp se incentivan, se seducen, se sugieren. Eso es lo que ha explicado Guido Sandleris”, concluyó el padre de Diego Leuco.