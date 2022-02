Oscars 2022: la lista completa de los nominados

16327522601393.jpeg Dune entre las películas más nominadas a los premios Oscars 2022

Entre las películas más nominadas se encuentran “Dune”, “The power of the dog”, “King Richard”. Por su parte, Penélope Cruz y Will Smith, entre otros, fueron nominados como mejor actor y actriz.

Lista completa de los nominados a los Oscars 2022

Mejor dirección de fotografía

Dune

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Mejor película

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor película extranjera

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La peor persona del mundo (Noruega)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor actriz

Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye')

Olivia Colman ('La hija oscura')

Penélope Cruz ('Madres parlelas')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Kristen Stewart ('Spencer')

Mejor director

Jane Campion (El poder del perro)

Kenneth Branagh (Belfast)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Will Smith (El método Williams)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Javier Bardem -(Being the Ricardos)

Mejores efectos especiales

Dune

Spider-Man: No Way Home

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Free Guy

Mejor canción original

Be Alive - El método Williams

Dos oruguitas - Encanto

No Time to Die - Sin tiempo para morir

Down to Joy - Belfast

Somehow You Do - 4 días

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor maquillaje y peluquería

El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci

Mejor edición

Don´t Look Up (No mires arriba)

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick... Boom!

Mejor actor de reparto

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Troy Kotsur (CODA)

Ciarán Hinds (Belfast)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Mejor guión original

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

Mejor guión adaptado

Jane Campion (El poder del perro)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth (Dune)

Sian Heder (CODA)

Maggie Gyllenhaal (La hija perdida)

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe (Drive My Car)

Mejor sonido

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

Mejor banda sonora original

Don´t Look Up (No mires arriba=

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Aunjanue Ellis - (El Método Williams)

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Antes de las nominaciones, la Academia dió a conocer las producciones pre-seleccionadas a los premios y podrían ser nominadas al máximo galardón de Hollywood. Entre ellas destacaron el documental “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, en la categoría de mejor largometraje documental.

En la categoría mejor documental corto fue pre-seleccionado “Águilas”, un documental de Kristy Guevara-Flanagan y Maite Zubiaurre sobre el grupo de rescate de migrantes conocido como Águilas del Desierto. Y para el Oscar a la mejor película extranjera se encontraban tres de habla hispana.

De ellas,