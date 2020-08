¿Otra vez juntos? Laurita Fernández se refirió a su relación con Nico Cabré

El actor y la conductora fueron fotografiados durante un paseo por el country de Zona Norte en el que vive Cabré. Y, frente a la repercusión que obtuvo esta instantánea, Fernández se vio obligada a contar cuál es su situación sentimental en la última gala de Cantando por un Sueño.

“Laura, ¿estás sola vos?”, le preguntó con picardía la Bomba Tucumana. Y la respuesta fue determinante: “Sí, ¿vos?”. Pese a que intentó desviar el tema, la conductora se vio obligada a dar algunos detalles cuando Ángel de Brito, su compañero en la conducción del programa, intentó sacarla información acerca de “la caminata del fin de semana”…

“Anduve pateando mucho. Sin rumbo”, dijo la bailarina. Sin embargo, ya terminado el show, Fernandez dejó atrás esos mensajes crípticos y explicó el momento que atraviesa con su ex. “Es más lógico que nos vean caminando juntos que en veredas opuestas. La verdad es que con Nico nos llevamos súper bien y hay mucho amor. Pero no estamos reconciliados… Qué sé yo. El tiempo dirá”, aseguró en diálogo con LAM.

Y amplió: “Para reconciliarnos hay que hablar muchas cosas, tiene que pasar tiempo y todo de manera tranquila. La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí. No es que… Aprovechamos a hablar. Hacemos lo que hace todo el mundo, vamos, la mantenemos, charlamos. Pero nos vimos muy poco por toda la situación. Entonces, creo que los veo más a ustedes (periodistas) que a mi familia. Es un contexto en el que no se puede solucionar nada ni pasar el tiempo que se debería. Pero dentro de todo tenemos muy buen vínculo, hay muchísimo amor y el tiempo dirá”.

Con tranquilidad, Laurita admitió que reestablecer la pareja no es una de sus prioridades y su atención está centrada en sus compromisos laborales. “No hay nada que hoy tengamos que definir o decidir. Creo que más claro que decir que es lógico que estemos caminando habla del buen vínculo que tenemos. De hecho, a este lugar en común que tenemos no iba hace mucho tiempo porque antes me hacía mal, me traía recuerdos que no tenía ganas de recordar”, se sinceró.

