Ova Sabatini a Catherine Fulop: "Te decretamos ciudadana argentina"

"Qué injusticia tan grande sería negarle la ciudadanía a Cathy. La conozco desde hace 25 años y siempre pensé que no existía mujer más bondadosa, generosa y preocupada por el prójimo como ella. Quienes la conocen saben de lo que hablo. Todos nos equivocamos alguna vez. O herimos a alguien o lo ofendimos. Lo importante es reconocer el error y luego pedir perdón. Ella sabe que se equivocó y pidió perdón. Que más se le puede pedir. Sabe que hirió y ofendió a personas que quiere y a otras que no conoce, eso no la deja dormir, sufre por ello. Pero eso no puede tapar 25 años de un camino recorrido como persona de bien", señaló Ova Sabatini.

"A una persona que siempre nos regaló luz y alegría, le estamos por negar un derecho que se ganó. Te den o no la Ciudadanía Argentina, tus amigos argentinos, tu familia argentina, y yo, que amo a mi querida Argentina, te decretamos de corazón... Ciudadana Argentina!", remató Sabatini con la intención de cerrar un debate que considera excesivo para su mujer. Ova señaló el error y la reparación de su mujer cuando ofendió a la comunidad judía.