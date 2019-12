Pablo Serantoni: "Nos reconoce la gente y ése es el mejor regalo"

Y el prejuicio tampoco le escapó a Pablo pero supo entender el fenómeno como nadie y amarlo como pocos. "De adolescente era rebelde. Me acuerdo que mi viejo iba a Mar del Plata, se paraba en la Rambla y bajaba los vidrios del auto y ponía "Qué tendrá el petiso" a todo volumen. ¡Yo me tiraba abajo del asiento!", recuerda con nostalgia. Y ese amor al género trascendió lo rítmico y pasó a lo social. "Hoy amo la música y más aún por lo que genera el movimiento, más allá del estilo. Me fascina lo que podemos llegar a generar a través de la música, del programa. A veces no tomamos la magnitud de lo esperanzador que es para mucha gente Pasión y el género. Hoy los pibes que consumen nuestra música tienen dos esperanzas para salir de los lugares jodidos donde crecen: jugador de fútbol o cantante de cumbia. Los chicos sueñan con estar en el escenario de Pasión y si nosotros logramos que ese piba tenga ese sueño y luche por eso y así alejarse de la droga o de lo malo que puede tener alrededor, nosotros nos sentimos orgullosos y felices de ser ese puente", cuenta Serantoni.

La decoración de la oficina de Serantoni es bien al estilo de la movida. Se respira cumbia, vida, alegría.

Los cuadros con los cientos de artistas a los que le organizan los shows hablan por sí solos del éxito y del nombre que se ganaron en el ambiente. "Ojo, es la herencia de mi viejo. Es lo mejor que me dejó, el apellido limpio", dice Pablo orgulloso. Su tranquilidad es la ideal para manejar semejante monstruo y mucho más sin involucrarse. "Muchos creen que vivo de noche, pero nada que ver. Los sábados de Pasión arranco mi día a las 8 de la mañana y termino 6 de la tarde. Llego a casa y me acuesto. A lo sumo ceno con amigos, la gira la dejé hace rato", cuenta y aclara: "No la dejé por nada, sólo por cansancio. Se puede vivir en la noche sin problemas, depende de uno".

Lo que no dejó es la pasión por hacer y sobre todo por seguir superando los obstáculos que el propio medio le impone: "Ahora quiero hacer una película de la movida. La tengo escrita, es una historia ficcionada pero con mucho de realidad. Rodrigo de la Serna sería el mejor protagonista. Me falta la plata, pero ya lo voy a hacer", dice.

Pasion.JPG

HAY CÓDIGOS, PERO LO DE LA MAFIA ES MITO

La Movida Tropical tiene, entre muchos prejuicios, el de que las mafias la manejan. La película de Rodrigo, la última del género, reavivó ese tema. Los representantes que manejan "fierros", los que explotan a los artistas, les facilitan drogas y mujeres y una vez que ya los exprimieron, los descartan. Pablo Serantoni se planta firme ante eso. "Lo de la mafia de los productores es más mito que otra cosa. Si vos te manejas con códigos, con respeto, no pasa nada, es igual a otro laburo. Mirá, te doy un ejemplo claro: vos te pones una casa de empanadas y es un éxito y viene otro y te pone la casa de empanadas al lado y... vas a tener problemas. Eso es no tener códigos. Es lo que pasa en cualquier negocio, esto no es distinto. Acá los garcas no son respetados en el medio y es el mismo medio el que los deja solo", cuenta.

Y los hermanos Serantoni no le escapan a esos carteles que cuelga la gente y uno de ellos es el de explotar a los artistas. Ante cada muerte en el medio, sobre todo en casos como Rodrigo, se habla de los excesos de shows y el de vivir al límite. "Nosotros no le ponemos el revólver a nadie. Acá todo es convenido. Depende del crecimiento del artista, yo te digo tenés tantos shows, vos lo querés hacer, dale, pero yo no te estoy obligando", dice.

Ellos en Ser TV, así se llama la productora, tienen reglas y pautas que para Serantoni son inclaudicables: "Hay muchas pautas que deben ser respetados. Yo priorizo un músico sano antes que un buen músico. No alcohol en la camioneta, los horarios se respetan. Nosotros tenemos esa manera de manejarnos y apoyamos al artista hasta el límite que él nos responda de la misma manera. A veces es difícil que lo entiendan. no es fácil que entiendan que ir al boliche es trabajo, no es ir con amigos. Porque eso pasa, lo bueno es que ellos mismos se dan cuenta. Nos pasó que un artista en pleno éxito va al boliche, lo ve el dueño y obvio le ofrece champagne, dos, tres..¿Qué más querés? Le da todo y después lo llama al escenario y apenas pisa le tira la pista y le hace cantar tres temas. No, no es así, pibe. Nosotros generamos una estrategia para que vos ganes guita en el boliche no para que cantes gratis y gane guita el dueño del boliche", dice.

El vínculo con los artistas es otro de los temas que siempre genera polémica. "Estos se la llevan toda", dicen por detrás. Eso es tal vez lo que más le molesta, porque según sus palabras ellos arriesgan mucho más de lo que ganan. "¿Que defendemos la nuestra? Obviamente, pero como todos. Si yo te encuentro a vos cantando en la esquina, te miro y te digo: "¿Te gustaría pegar un salto?" Vos me decís: "Sí, dale". Ahí te agarro, te produzco, te grabo el disco, te cambio el look, te promociono, invierto en vos. Todo es inversión mía, desde los zapatos hasta el video clip. Cuando eso funciona... me la quiero llevar. Me la merezco. Ojo, el artista también, pero yo por lo menos quiero recuperar la que puse. Lo que pasa es que a veces los artistas no lo ven o no toman dimensión del dinero que se invierte en ellos. A veces ponés dos o tres millones de pesos en un artistas y no es tan fácil de que eso vuelva", dice. Y cierra: "Yo sé que ellos saben quienes somos. Si fuésemos tan malos, no hubiésemos sobrevivido 30 años y menos que todos quieran esta acá".

"ENTENDIMOS EL CAMBIO Y NO COSIFICAMOS A LA MUJER"

Las mujeres salieron a la calle y dijeron "no nos callamos más". El movimiento feminista cambió las estructuras, los parámetros establecidos y en la TV la forma de hacer humor y de mostrar a las mujeres nunca más serán las de antes. Pasión tiene una marca registrada que es su staff de bailarinas. En la década del 90 a las chicas se les veía más la cola que la cara y los pechos que su baile. Y esa ola también llegó a Pasión y si bien el staff se mantiene, fue un tema de debate en el interior del grupo y que los llevó a cambiar y adaptarse a estos tiempos, sin perder la identidad. "Hace 30 años que hacemos el programa, hace 30 años que tenemos a las bailarinas, es un clásico del programa y es un clásico de la movida tropical. Pero entendimos el cambio social que se dio y celebramos la valorización de la mujer. Nosotros hemos cambiado la forma de mostrar a las chicas. Hoy no partimos a la mujer, la mostramos completa".

Serantoni cuenta que el tema se habló con las chicas y que ellas también defienden su trabajo: "Yo no siento que estemos haciendo algo mal con las bailarinas arriba del escenario. No estamos cosificando a nadie, son chicas que viven de esto, vienen al programa, bailan, ensayan, tienen sus coreografías. Como las que bailan en Tinelli, están las nuestras, pero bueno... pareciera que las de Tinelli están bien y las nuestras no. Pero claro, es más fácil pegarnos a nosotros", dice.