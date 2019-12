Y cómo iban a desterrar las broncas y los rumores si no a través de las redes sociales. Así, fue el ex delantero de Boca, ahora devenido en músico rockero quien aprovechó la ocasión para postear una suerte de homenaje a sus ex en el día de la madre. Allí se la vio a Barón, con Daniel Osvaldo por una motivación mayor: celebrar el final de curso del Jardín de Infantes de Morrison, más conocido como Momo.

‘Vamos carajo los padres y Momo feliz’, escribió en la imagen que la muestra junto a Osvaldo y Morrison posando para cámara, con un corazoncito, y que subió a Instagram Stories.

Claro que hubo tiempo para alguna chicanita, aunque con más humor que malas intenciones. La Cobra Barón mandó al frente al papá filmándolo a la hora de su arribo.

‘El señor Daniel Osvaldo llegando tarde. ¡Tarde!’, se la escuchó decir. Una sonrisa de oreja a oreja del incorregible, fue suficiente para arrancar la carcajada general de los protagonistas.

Pero lo realmente fue sorpresivo fue la evaluación del vínculo revelado por la propia Barón. ‘Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda’, aseguró la Instagramer, conforme por el hecho de que su ex se hubiera gastado en elogios a favor de todas las madres de sus hijos.

