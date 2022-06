Palermo: desvalijaron el departamento de Estefi Berardi

Los malvivientes, según lo que pudo determinar Estefi en las cámaras de seguridad de la vivienda, no tardaron ni diez minutos en llevarse joyas, una computadora, ropa y dinero. "No puedo mostrar las imágenes porque hay una investigación policial", confió la víctima.

“Pasó cuando estaba en el vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando llegué al mediodía, después de hacer el programa de Carmen Barbieri, quise entrar y no pude abrir la puerta porque estaba trabada con el sillón. Se me ocurrió empujar y vi todo revuelto”, contó la panelista, que se mostró angustiada aunque celebró no haber estado presente cuando ingresaron los delincuentes.

“Accedieron por el balcón de un vecino que da a un estacionamiento abandonado. Y de ahí entraron por la ventana de la habitación. El ladrón entró con un cuchillo, agazapado, como intentando ver si había alguien”, siguió Berardi.

"Por suerte robaron una caja fuerte trucha, donde tenía bastante plata, pero no la mayor parte de mis ahorros. A la otra le pasaron re finito, pero no la encontraron. Ahí sí me destruían", añadió.

Las dos personas que ingresaron al departamento, según contó Berardi, dejaron huellas y la policía de la Ciudad está investigando su paradero.