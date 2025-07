Pampita Ardohain se separó de Martín Pepa

La primicia la dio el periodista Gustavo Méndez en el programa "Mujeres Argentinas" en El Trece, que además detalló que fue él quien tomó la decisión de cortar con la relación y se lo hizo saber por teléfono a "Pampita".

PAMPITA.mp4

"Están separados confirmado Pampita y Martín Pepa" expresó Méndez, que agregó "Fue sorpresiva cómo comenzó la relación porque ella hacía un mes y pico se había separado de Mortián".

"Esto terminó entre jueves y viernes por un llamado telefónico, antes de que ella viaje al Sur. La distancia, muy complicado. Él no puede venir a la Argentina por su trabajo para un magnate en Nueva York. Y él tomó la decisión, ella no quería separarse, incluso ella proponía más viajes juntos" comentó el periodista.

"No hay terceros en discordia, lo que sí me dijeron es que él ya está haciendo vida de soltero" explicó Gustavo Méndez sobre la decisión del empresario de terminar con la relación y recordó que Carolina Ardohain había viajado a Estados Unidos hace un para de días para verlo. "Hoy Pampita está soltera, no hablé con ninguno de los dos pero sí lo confirmo" remarcó con contundencia dándole validez de su fuente.

pampita-y-pepa.jpeg

Pampita y Martín Pepa habían blanqueado su relación en octubre del 2024, después de que la modelo y conductora estuvo unos meses sola tras separarse -escándolo mediante- del exfuncionario Roberto García Moritán, padre de su hija Ana.

Martín Pepa es un empresario vinculado al mundo del polo, de 45 años, que vive entre Miami y Nueva York, por lo que su relación con Ardohain fue a distancia durante mucho tiempo.