Pampita explicó las diferencias a Nicole: "Hay que distinguir cuando uno habla de la vida privada de alguien o cuando le quiere hacer daño a alguien y le dice algo que le va a doler, como hizo Gabo que me dijo lo del motorhome. Pero otra cosa es cuando viene un invitado (al programa), uno le pregunta sobre temas que fueron de conocimiento público. En una entrevista podés decir ‘de eso prefiero no hablar’":

Nicole esta semana había criticado a Pampita porque la hizo pasar un mal momento en la entrevista a solas un año atrás en Pampita Online: "Me preguntó todo de la vida privada con cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón", había dicho. Y Pampita le respondió.