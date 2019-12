Pampita se despidió de la TV pero anunció su regreso

La modelo terminó la temporada con una nota a fondo a la actríz Leticia Brédice, a quien conoció este año en la pista del Bailando

Se despidió ayer de su primera temporada en Net TV, el ciclo Pampita on line. La modelo se despidió con un racconto de los mejores momentos, entre ellos, su casamiento el pasado 22 de noviembre y abrió su ciclo simplemente con la confirmación que seguirá un nuevo año con su co-equiper Rocío Guirao Díaz. Esta vez no habló de temas personales. No se refirió a los problemas familiares que surgieron en las últimas horas con su cuñado, hermano de Roberto García Moritán, por temas de negocios y que lo tendría un poco bajoneado al empresario.