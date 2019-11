Pancho Dotto, rebotado en la entrada del casamiento de Pampita

Apenas pasada las 13 llegó al Sans Souci con su Mercedes pero cuando quiso entrar le dijeron que no podía. Enseguida se instaló el rumor de que no había sido invitado ya que la relación entre ellos no habría terminado bien.

Pero Pancho aclaró que solo pasó por el lugar para ver como era la logística y el estacionamiento para la noche. Y a la tardecita Pancho llegó y dijo: "Ella me mandó un mensaje de que se iba a casar, que quería que esté y le dije que sí, ahora le voy a preguntar qué quiere que le regale".

ADEMÁS: