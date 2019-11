El periodista contó la respuesta de la gente en la calle, tras compartir intimidades de su vida, dos meses atrás. El 20 de septiembre pasado, Luis Novaresio (55) blanqueó su relación con el empresario inmobiliario Braulio Bauab (53). Desde entonces, el periodista -que siempre había cultivado un bajo perfil sobre su vida privada-, comenzó a abrir las puertas de su intimidad.

Consagrado en la octava edición de Los Más Clickeados, el ya clásico premio que todos los años entrega el portal Ciudad Magazine a las figuras más destacadas del mundo digital, Luis habló de su romance, la respuesta del público y la posibilidad de ser padre.

"Estoy muy contento. Siempre sostenía que la vida privada de los periodistas debía mantenerse así, pero por distintos motivos la mía tomó notoriedad y la respuesta de la gente fue muy feliz, muy alegre, de muchísimo acompañamiento e inspiración. Gente que me escribe diciéndome ‘te agradezco porque lo pude contar en mi casa’, y es algo muy bueno", comenzó el periodista. Luego, respondió si no se arrepentía de no haber compartido su vida antes, considerando la hermosa reacción en la calle. "Con el diario de mañana, uno siempre tiene claro cómo son las situaciones. Por algún motivo no lo conté antes y pasó ahora", explicó.

"Siempre digo lo mismo, yo nunca oculté mi orientación sexual ni mi vida. La gente que me rodea lo tenía totalmente claro, pero no era masivamente público. Pero creo que cuando uno es más como uno es, mejor te va", reflexionó Novaresio.

Además, Luis habló también de su relación con Vera (2), la hija de su pareja, fruto de un proyecto de coparentalidad. "Los niños me parecen una bendición del universo porque te conectan con lo mejor: con lo lúdico, con lo sincero, con lo directo. ¿Qué me pasa con Vera? Me divierto mucho", afirmó.

Sobre el final, el periodista contestó si se le abrió un interrogante sobre la posibilidad de ampliar la familia y ser padre. "Mirá, si vos me preguntabas hace dos meses si iba a contar que estaba en pareja, te decía ‘¡de ninguna manera, ni se me ocurre!’. Pero, afortunadamente, la vida te sorprende y es mucho más desordenada de lo que uno cree", concluyó.

