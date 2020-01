Mientras tramita su divorcio, la modelo rehizo su vida amorosa y hoy está en pareja con Guido Sardelli, guitarrista de la banda de rock Airbag

No fue un año sencillo el 2018 para Julieta Prandi. Se separó de su ex marido en medio de denuncias de violencia de género y ahora está en medio de un juicio por el que aún no arregló la cuota alimentaria.