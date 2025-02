Pepe Cibrián: "No me representa Milei, me emocioné mucho con la marcha"

"Me emocioné mucho con la marcha. No fue solo para repudiar los dichos de Javier Milei; fue para pedir por los medicamentos de los jubilados, la defensa de las minorías, etc."

Además, el actor cuestionó la forma en que el jefe de Estado transmite sus opiniones y recordó que su investidura presidencial conlleva una mayor responsabilidad:

"Javier Milei puede tener una opinión y expresarla, el problema es que lo hace mal. Además de eso, tiene el rol y autoridad de ser el presidente de la Nación".

Por último, Cibrián dejó en claro su postura sobre el gobierno libertario y sus polémicas declaraciones sobre la diversidad sexual:

"No me siento representado por Javier Milei. Son una barbaridad sus expresiones contra los homosexuales y las personas que no piensan como él".

El discurso de Davos

Durante la entrevista, Cibrián también se refirió a las declaraciones que Milei hizo en el Foro de Davos, donde vinculó a la diversidad sexual con la pedofilia.

"Decir en Davos que porque dos asesinos homosexuales cometieron un crimen, entonces los homosexuales son pedófilos… ¡Es una barbaridad! ¿Qué es esto? Entonces, ¿yo también soy un pervertido por ser homosexual?" cuestionó indignado.

El director de teatro también señaló que los datos contradicen el discurso del mandatario:

"El 85% de los abusos ocurren en el ámbito familiar y el 97% son cometidos por heterosexuales. Hasta el mismo Papa pidió disculpas por los casos de pedofilia en la Iglesia. ¿Y Milei dice esto tan tranquilo en un foro internacional? Es una irresponsabilidad absoluta".

Cibrián también criticó las amenazas del gobierno de Milei de eliminar leyes vinculadas con la diversidad y el feminismo, como la identidad de género y el matrimonio igualitario.

"Ahora, también tenemos que entender que no es tan fácil derogar estas leyes como dice Milei. El matrimonio igualitario, la identidad de género, el feminismo… son derechos que están protegidos por tratados internacionales y la Constitución. No es que un presidente diga 'esto lo derogo' y ya está", explicó.

Y agregó: "No es algo que dependa solo de él. Tiene que pasar por el Congreso, debatirse, votarse… no es algo automático. Pero parece que vende la idea de que puede hacer lo que quiera".

Lali

Becerra.jpg Lali Espósito y María Becerra presentes en la marcha.

Consultado sobre la participación de Lali Espósito, una de las primeras figuras en repudiar los dichos de Milei, Cibrián elogió su valentía:

"Me parece maravilloso. Lali es una mujer que pelea y qué suerte que sea joven, porque eso implica que la generación de ella está en contra de todo esto que está sucediendo".

"Hay muchas figuras populares que han participado y han alzado la voz en esta marcha. Y eso es fundamental. La visibilidad es clave en estos momentos", agregó.

Teatro

Más allá del debate político, Cibrián también habló sobre la industria del teatro en Argentina y criticó la falta de producción nacional en el género musical.

"Me preocupa, sí. Me encanta el teatro musical, pero estamos invadidos por producciones de afuera. Traer obras extranjeras está bien, pero deberíamos apostar más a nuestro talento nacional".

Y cuestionó la tendencia de contratar influencers en vez de actores formados: "Muchas veces se elige a influencers en vez de actores con trayectoria. No tengo nada contra ellos, pero el teatro es otra cosa. No se mantiene solo con seguidores en redes".