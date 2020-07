pico monaco y diana4.jpg

¿Cómo fue la propuesta de casamiento? "Fuimos a pasar un fin de semana a Palm Beach y, después de una comida, salimos a caminar por la playa. Y de repente le propuse casamiento, con el anillo en la mano. En medio de la emoción nos agarró un ataque de risa porque le dije: 'Si me decís que sí, nos casamos en el primer turno disponible'", detalló Pico Mónaco a la revista Hola!

Y por primera vez, el ex tenista contó cómo será la fiesta de bodas, que aún no tiene fecha debido a la cuarentena por coronavirus. "Todavía no sabemos cuándo por el tema del Covid-19, pero la boda religiosa va a ser en Grecia, ya que en la casa de Diana hay una iglesia y ella siempre tuvo la ilusión de casarse ahí. Pensamos en algo muy chico, sólo con las familias. Y también tenemos ganas de hacer una fiesta para compartir nuestra felicidad con los seres queridos, pero todavía no sabemos si será en Grecia o en París", dijo Mónaco.

La luna de miel será en unas semanas: "En cuanto podamos vamos a volar a California y Hawaii", adelantó a la publicación.

Por último, el ex tenista reconoció que planean ser padres: "Todo el tiempo hablamos con Diana y proyectamos nuestra familia. Y más ahora, que ya nos casamos. Nos hace mucha ilusión, porque los dos somos familieros, nos gusta compartir con los nuestros, y tenemos los mismos valores. Así que sí, creo que el bebé llegará pronto".